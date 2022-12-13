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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:48

По решению сессии ЗСК бесплатную юрпомощь получат мобилизованные и добровольцы

На сессии внесли изменения в закон «О юридической помощи на территории Краснодарского края», расширив категории получателей помощи
Наталья ИЛЬИНОВА

Таким образом, согласно изменениям на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также их родители, супруг (супруга), дети и граждане, вынужденно покинувшие территорию новых областей России.

Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении. Цитирую:

«Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить на безвозмездной основе правовую помощь по вопросам полагающихся им мер социальной поддержки. Безусловно, права и законные интересы участников СВО и членов их семей должны быть надежно защищены. То же касается и тех, кто вынужденно покинул зону боевых действий. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто. И мы должны максимально облегчить для этих людей процедуры получения предусмотренной законом помощи», – прокомментировал принятие закона Юрий Бурлачко.