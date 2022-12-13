По решению сессии ЗСК бесплатную юрпомощь получат мобилизованные и добровольцы

Таким образом, согласно изменениям на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также их родители, супруг (супруга), дети и граждане, вынужденно покинувшие территорию новых областей России.

Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении. Цитирую:

«Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить на безвозмездной основе правовую помощь по вопросам полагающихся им мер социальной поддержки. Безусловно, права и законные интересы участников СВО и членов их семей должны быть надежно защищены. То же касается и тех, кто вынужденно покинул зону боевых действий. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто. И мы должны максимально облегчить для этих людей процедуры получения предусмотренной законом помощи», – прокомментировал принятие закона Юрий Бурлачко.