Житель Адыгеи взял в кредит 405 тысяч рублей и перевел мошенникам

Полиция Адыгеи проводит проверку по делу о крупном мошенничестве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полиция Адыгеи проводит проверку по делу о крупном мошенничестве. Злоумышленники использовали популярную схему. Местный житель взял в кредит 405 тысяч рублей и перевел незнакомцам.

- Пенсионер ответил на звонок с неизвестного номера. Телефонный собеседник представился ему сотрудником правоохранительных органов. При этом незнакомец сообщил, что, якобы, в банке, где гражданин держал открытые счета, произошла утечка информации и теперь мошенники пытаются оформить на него кредит, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Потерпевший потерял бдительность и оформил на себя несколько кредитов. По совету незнакомцев, все сбережения он перевел на «безопасный» счет. О том, что мужчина столкнулся с мошенниками, ему сообщила знакомая, когда узнала о случившемся.