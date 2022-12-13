Законопроект на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов рассмотрели на шестой сессии ЗСК Фото: kubzsk.ru

Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 млрд рублей. Законопроект на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов рассмотрели на шестой сессии Заксобрания края.

Всего доходная часть составит почти 390 миллиардов рублей. Расходы же вырастут до 446 миллиардов рублей. Отмечается, что в 2023 году более 9 миллиардов рублей дополнительно получит социально-культурная сфера.

- В общем объеме расходов ее доля составит немногим более 61%, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Сферу образования в предстоящем году профинансируют более чем на 105 миллиардов рублей, отрасль здравоохранения – на 47 миллиардов рублей, социальную политику – около 103 миллиардов.

- 9,5 миллиарда запланированы по разделу «Физическая культура и спорт», - добавил Юрий Бурлачко.

Как отметил председатель Заксобрания, существенно поддерживать социальную сферу позволяет стабильная и устойчивая работа всех отраслей кубанской экономики.

- Принятие закона в окончательном, втором чтении - это вовсе не завершение работы над бюджетом. Он сверстан, но по некоторым направлениям есть обоснованные потребности в других, несколько больших, суммах, - отметил Юрий Бурлачко. - По мере возможности мы будем возвращаться к этим вопросам. И, если появятся дополнительные источники, будем увеличивать финансирование особо значимых направлений.