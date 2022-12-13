Работы по замене насосов на котельной по улице Невкипелого, 25/1 завершены Фото из архива КП

Мэрия Краснодара прокомментировала отсутствие тепла в домах по улице Гидростроителей. Отмечается, что в квартирах уже восстановили отопление.

Ранее жители дома №67 жаловались на то, что в многоэтажке отключили отопление и горячую воду.

- Сегодня уже 12 день зимы, а горячих батарей мы не видели. Постоянные прорывы, постоянное отключение на несколько дней воды и отопления, а если включаю, то назвать теплыми язык не поворачивается, - сообщала «КП» - Кубань» читательница. - Дети болеют, дома ходим только что не в куртках. За электричество огромные счета, так как обогревается сплитами.

Как сообщили в администрации краевого центра, специалисты проводили замену насосов на котельной по улице Невкипелого, 25/1.

- Это было необходимо для улучшения теплоснабжения в домах у жителей. На данный момент все работы завершены, отопление восстановили, оно уже поступает в дома, - уточнили в мэрии.