Строительство водопроводов обсудили на сессии Заксобрания края Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в 2023 году продолжат строительство Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на сессии Заксобрания края.

- Перейдем к следующему этапу масштабного строительства Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов в 2023 году. На эти цели из бюджета края направим 13,5 млрд рублей, - отметил глава региона.

В настоящее время на участках водопроводов продолжаются строительно-монтажные работы. После ввода объектов в эксплуатацию бесперебойной подачей воды в регионе обеспечат почти один миллион жителей.

Кроме того, в 2023 году на Кубани выделят 30,9 миллиарда рублей на ремонт очистных сооружений и строительство системы водоотведения на черноморском побережье. Средства направят за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.