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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:29

Более 3,1 млн жителей Кубани привились от гриппа

Мобильные пункты вакцинации будут работать до 15 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Более 3,1 млн жителей Кубани привились от гриппа Фото из архива КП

Более 3,1 млн жителей Кубани привились от гриппа Фото из архива КП

Более 3,1 млн жителей Кубани привились от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае сформировали 1,3 тысячи прививочных бригад. Бесплатно вакцинироваться можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. Они будут работать в Краснодаре до 15 декабря. Посетить их можно на Главной городской площади и в сквере им. Жукова с 9:00 до 18:00.

- Сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне. Но конец декабря - традиционно пик сезона респираторно-вирусных заболеваний, - отметила замглавы региона Анна Минькова. - Именно вакцинация - самое эффективное средство для профилактики болезни.