Более 3,1 млн жителей Кубани привились от гриппа Фото из архива КП

Более 3,1 млн жителей Кубани привились от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае сформировали 1,3 тысячи прививочных бригад. Бесплатно вакцинироваться можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. Они будут работать в Краснодаре до 15 декабря. Посетить их можно на Главной городской площади и в сквере им. Жукова с 9:00 до 18:00.

- Сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне. Но конец декабря - традиционно пик сезона респираторно-вирусных заболеваний, - отметила замглавы региона Анна Минькова. - Именно вакцинация - самое эффективное средство для профилактики болезни.