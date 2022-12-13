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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:45

В Анапе у выставочного комплекса конфисковали африканского льва

Организацию также оштрафовали на 500 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Суд назначил 500 тысяч рублей штрафа с конфискацией льва Фото из архива КП

Суд назначил 500 тысяч рублей штрафа с конфискацией льва Фото из архива КП

В Анапе у выставочного комплекса конфисковали африканского льва. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку после сообщений о том, что лев содержится в плохих условиях. Как оказалось, владелец животного не имел на него документов.

- Из материалов, представленных суду, следовало, что африканский лев, принадлежащий организации, содержится в ненадлежащих условиях, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По рассмотрению материалов дела суд оштрафовал выставочный комплекс «Планета Океан» на 500 тысяч рублей с конфискацией ранее арестованного африканского льва.