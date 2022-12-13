Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба ЗСК

На Кубани сохранят цены на дрова и уголь. Эти энергоресурсы до сих пор востребованы в некоторых районах края. Такое решение приняли в ходе шестой сессии депутаты Заксобрания.

- Зимой должно быть тепло во всех домах. Это не зависит от того, какие отопительные системы в них ни используются. Домов с печным отоплением у нас не так много. Но про их жильцов забывать нельзя, - сообщил спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

Уточняется, что компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне.

Теперь поставщики твердого печного топлива за счет регионального бюджета будут получать компенсацию выпадающих доходов. По итогам рассмотрения законопроект приняли сразу в двух чтениях.