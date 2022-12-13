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НовостиОбщество13 декабря 2022 16:09

На Кубани получили выплаты на улучшение жилищных условий более 1,4 тысяч человек

Первоначальный взнос по ипотеке оплачивают врачам, педагогам и соцработникам
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани получили выплаты на улучшение жилищных условий более 1,4 тысяч человек. Первоначальный взнос по ипотеке в размере 1 миллиона рублей оплатили врачам, педагогам и соцработникам.

- С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, которые вынужденно покинули территорию Херсонской области. Всего в этом году выплаты получили 1434 человека, - сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Уточняется, что по вопросам предоставления социальных выплат, в том числе по проекту «Накопительная ипотека», краснодарские специалисты ведут прием людей.