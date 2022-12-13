На Кубани запретили перевод территорий промышленных предприятий в другие категории. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани запретили отдавать под застройку земли промышленных предприятий. Изменения в Градостроительный кодекс края приняли на шестой сессии ЗСК.

- Со времен советского периода многие фабрики и заводы перестали работать. Сейчас земли под ними стали интересны застройщикам. Такие площадки обеспечены необходимой коммунальной инфраструктурой. Ее достаточно, чтобы возобновить открытия новых производств. Это огромная перспектива развития края. Мы не имеем права лишиться, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что благодаря принятью поправок получится поддержать новые предприятия. Также сохранить и преумножить промышленный потенциал Кубани.

Градостроительный кодекс дополнят нормами. Занятые промышленными объектами территории начнут отображать на карте функционального зонирования земли.