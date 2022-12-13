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НовостиОбщество13 декабря 2022 17:24

На Кубани власти смогут обеспечить безопасность людей в случае ЧС и спецрежимов

Главы регионов получат возможность самостоятельно принимать меры
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/sergey_altukhov

Фото: t.me/sergey_altukhov

На Кубани власти смогут обеспечить безопасность людей в случае ЧС и спецрежимов. Главы регионов получат возможность самостоятельно принимать меры в случае необходимости.

- Региональные власти смогут вводить необходимые ограничения в случае ЧС и спецрежимов без оценки регулирующего воздействия. Механизм оценки позитивных и негативных эффектов решений для бизнеса отлично работает в условиях стабильной экономики мирного времени, - сообщил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Уточняется, что в ряде регионов России введут некоторые ограничения. Например, будет действовать временный запрет на использование дронов. Это необходимо для того, чтобы в нынешних условиях беспилотные летательные средства не представляли реальную угрозу для людей.