На Кубани подвели итоги краевых конкурсов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани подвели итоги лучшей казачьей школы, детского сада и кадетского корпуса. Победители и призеры конкурсов получат сертификаты на общую сумму 350 тысяч рублей. Также им вручат грамоты и ценные подарки.

- В конкурсе участвовали более 100 образовательных организаций края. За год статус «казачья образовательная организация» был присвоен 5 школам и 19 детским садам. Больше чем на 500 увеличилось число классов и групп казачьей направленности. В них обучаются около 2 000 казачат, - сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что лучшим казачьим детским садом стало дошкольное учреждение № 83 «Колосок». Оно находится в Новороссийске. Второе место занял детский сад № 33 из станицы Новоплатнировской. Детский сад № 5 «Дубок» из Ленинградского района оказался на третьем месте.

Лучшей казачьей школой признали СОШ № 43 имени А.Л. Гречишкина из Кавказского района. А Ейский казачий кадетский корпус занял первое место сразу в двух номинациях. Это «Подготовка кадет к несению госслужбы, формирование казачьего воспитания в стенах учебного заведения» и «Достижения в мероприятиях».