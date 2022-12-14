Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 и 15 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 14 и 15 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 5:00 до 20:00, а также с 23:00 до 05:00 16 декабря.

- Света не будет на улицах Механическая, Туренко, Авиационная, Старонасыпная, ЗАО Исток, Урожайная, Ворошиловградская, Школьная, Кутаисская, Взлетная, Куйбышева, Ленина, Гоголя, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Кропоткинская, Ахштырская, Ильинская. Также в переулках Ахунский, Юбилейный, Нагорный, Белореченский, Садовый. В селе Прогресс на улице Юбилейная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергии не будет в селе Илларионовка на улицах Дорога на большой Ахун, Новороссийское шоссе, Светлая, Джапаридзе, СНТ «Каштан», СНТ «Здоровье», Пластунская, Леселидзе, Комсомольская, Серафимовича, Пионерская, Джигитская 19, Короткая 2, Корчагина, Красная 17,19, ул. Альпийская, Кубанская, Нагорная, Курортный проспект, Туапсинская, Невская, Безымянный. На улицах Войкова 23, Первомайская, Войкова 27, Виноградная, Кавказская, Тельмана, Поселковая, Кавказская, Тельмана, в переулках Хлебозаводской 16, Рахманинова, СО «Заря».

Кроме того, 15 декабря свет выключат с 07:00 до 20:00 в селе Медовееевка, на улицах Светогоркая, Прогресс, Гастелло, Фрунзе, Туманяна, Полянская, Брянская, Ленина, СТ «Калиновка», Греческая, Тихорецкая, Механическая, Туренко, Дорога на Большой Ахун, Пионерская, Пятигорская, Молодогвардейская, Л. Чайкиной, Тюленина, Шевцовой, Земнухова, Альпийская, Кошевого, Тепличная, Механизаторов, Ветеринарная, Буковая, Фундучная, Прямая, Дубовая, Шаумяна, Транспортная, в переулках Ахунский, Юбилейный, Ветеринарный, СТ «Заполярник». Также в поселке Васильева на улицах Просторная, Братьев Еремян и в поселке Головинка, на улицах Большой Кичмай, Ачмизова, Шахе, Убыхская.

15 декабря электроэнергию отключат с 23:00 до 05:00 16 декабря в селах Пластунка, Барановка на улицах Джапаридзе, Леселидзе, Краснодонская, Абовяна, Вишневая, Пластунская, Высокогорная, Армянская, в переулках Вишневый, Совхозный, Юртовский.