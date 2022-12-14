ФЦУР Адыгеи провел семинар для сотрудников Минкультуры. Фото: ЦУР Адыгеи.

В Адыгее провели семинар для сотрудников Минкультуры. На встрече говорили о развитии информационной структуры. Также о ведении официальных страниц и реализации совместных проектов.

- Взаимодействие министерства культуры республики с Центром управления регионом помогает оперативно выявлять обращения людей в социальных сетях в сфере организации работы учреждений культуры. Наши сотрудники все время повышают квалификацию, - сообщила первый заместитель министра культуры Республики Адыгея Ольга Гавшина.

Уточняется, что учреждения культуры активно подают заявки на участие в Первом Республиканском конкурсе «Лучший госпаблик-2022». Он пройдет в Майкопе 15-16 декабря.