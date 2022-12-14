Погода в Адыгее 14 декабря 2022: в республике выпадет снег

Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 декабря 2022 Фото: Дмитрий Ахмадуллин

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 14 декабря 2022.

В Майкопе 14 декабря ожидается дождливый день день. Максимальная температура воздуха +9°C. Ветер северный, 2 м/с. На протяжении суток местами пройдет кратковременный снег. К вечеру температура опустится до +1°C. Ветер северный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается дождливой. В светлое время суток температура воздуха повысится до +7°C. Ветер восточный, юго-восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.