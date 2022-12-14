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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:19

Погода в Адыгее 14 декабря 2022: в республике выпадет снег

В Адыгее 14 декабря синоптики обещают снег с дождем
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 декабря 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 декабря 2022

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 14 декабря 2022.

В Майкопе 14 декабря ожидается дождливый день день. Максимальная температура воздуха +9°C. Ветер северный, 2 м/с. На протяжении суток местами пройдет кратковременный снег. К вечеру температура опустится до +1°C. Ветер северный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается дождливой. В светлое время суток температура воздуха повысится до +7°C. Ветер восточный, юго-восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.