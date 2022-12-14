В Майкопе стартует конкурс на лучшее новогоднее убранство магазинов и кафе

Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе пройдет конкурс на лучшее праздничное убранство объектов торговли и питания. Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений.

- Основные критерии для победы – световое тематическое оформление, оригинальность и композиционное решение при оформлении, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», подать заявку на участие можно до 25 декабря. Итоги конкурса станут известны по завершении новогодних праздников. Победителей ждут ценные подарки.