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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:56

В Майкопе стартует конкурс на лучшее новогоднее убранство магазинов и кафе

Итоги будут известны после праздников
Валерия ГОДОВНИКОВА
Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений

Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Майкопе пройдет конкурс на лучшее праздничное убранство объектов торговли и питания. Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений.

- Основные критерии для победы – световое тематическое оформление, оригинальность и композиционное решение при оформлении, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», подать заявку на участие можно до 25 декабря. Итоги конкурса станут известны по завершении новогодних праздников. Победителей ждут ценные подарки.