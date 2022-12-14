В Майкопе стартует конкурс на лучшее новогоднее убранство магазинов и кафе

Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Майкопе пройдет конкурс на лучшее праздничное убранство объектов торговли и питания. Выездная комиссия даст оценку новогоднему оформлению витрин и помещений.
- Основные критерии для победы – световое тематическое оформление, оригинальность и композиционное решение при оформлении, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», подать заявку на участие можно до 25 декабря. Итоги конкурса станут известны по завершении новогодних праздников. Победителей ждут ценные подарки.