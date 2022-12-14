Спрос на апартаменты в Сочи вырос на 12%

На сегодняшний день на территории города Сочи есть около 15 апартаментных комплексов с управляющими компаниями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы проанализировали спрос и предложение на первичном рынке апартаментных комплексов в Сочи. Выяснилось, что в ноябре спрос вырос на 11,6% по сравнению с октябрем. Кстати, интерес превысил число запросов на покупку на 15,2%.

- На сегодняшний день на территории города Сочи есть около 15 апартаментных комплексов с управляющими компаниями, которые занимаются сдачей в аренду, - рассказали риелторы.

Как удалось выяснить “Комсомольской правде” - Кубань”, самые доступные апартаменты продаются в Лазаревском районе. Здесь можно купить недвижимость по 250 тысяч рублей за квадратный метр. А в Центральном и Хостинском районах цена за “квадрат” начинается от 400 тысяч рублей. Самые дорогие апартаменты продаются в Адлерском районе и Красной Поляне. Здесь цены стартуют от 800 тысяч рублей за квадратный метр.