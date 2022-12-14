В горах Красной Поляны за ночь выросли сугробы в 10 см

На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снежного покрова достигла 88 сантиметров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В горах Сочи за прошедшую ночь выпало девять сантиметров снега. Больше всего сугробов прибавилось в поселке Красная Поляна. На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снежного покрова достигла 88 сантиметров.

К слову, снег в поселке идет временами. Иногда белые мухи превращаются в дождь. На данный момент в горах температура воздуха составляет -4 градуса, а видимость - хорошая.

Несмотря на то, что горнолыжный сезон откроется только на следующей неделе, любители лыж и сноуборда уже осваивают склоны. Однако за туристами наблюдают инструкторы. Снег еще мягкий, инвентарь может проваливаться.