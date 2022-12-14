Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 5:53

В горах Красной Поляны за ночь выросли сугробы в 10 см

Временами идет снег
Ангелина НАЗАРЧУК
На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снежного покрова достигла 88 сантиметров.

На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снежного покрова достигла 88 сантиметров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В горах Сочи за прошедшую ночь выпало девять сантиметров снега. Больше всего сугробов прибавилось в поселке Красная Поляна. На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снежного покрова достигла 88 сантиметров.

К слову, снег в поселке идет временами. Иногда белые мухи превращаются в дождь. На данный момент в горах температура воздуха составляет -4 градуса, а видимость - хорошая.

Несмотря на то, что горнолыжный сезон откроется только на следующей неделе, любители лыж и сноуборда уже осваивают склоны. Однако за туристами наблюдают инструкторы. Снег еще мягкий, инвентарь может проваливаться.