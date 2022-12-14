AVA Group проводит новогодние утренники для жителей сданных домов

Фото предоставлено компанией AVA Group

Новый год – долгожданный праздник для всех семей! Его ждут дети и взрослые, ведь именно под Новый год случаются чудеса, а каждый дом наполняется атмосферой волшебства, запахом мандаринов и сиянием гирлянд.

В преддверии Нового года компания AVA Group начала создавать настроение праздника для жителей сданных домов в Краснодаре и Сочи. В течение декабря новогодние утренники пройдут в 6 жилых комплексах в Краснодаре - «Восход», «Fresh», «Аквамарин», «Маршал», «Зеленодар», а также в ЖК «Министерские озера» в Сочи.

Фото предоставлено компанией AVA Group

В прошлые выходные стартовали первые утренники для жителей микрорайона Гидростроителей. Вместе со сказочными героями дети водили хороводы вокруг елки, участвовали в конкурсах на ловкость и скорость, рассказывали стихотворения и пели песни. Несмотря на теплую, не совсем зимнюю погоду, двор наполнился новогодней атмосферой. Не обошлось и без главных зимних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки: именно они помогли справиться со злым Гринчем и спасти Новый год! За участие в конкурсах все дети получили подарки от компании, а самые креативные костюмы были отмечены суперпризами. Все желающие могли сфотографироваться с любимыми героями и получить фото на память.

Впереди еще несколько утренников, а значит Новый год от AVA Group придет еще во многие дома.

Компания AVA Group на постоянной основе проводит мероприятия с жителями сданных домов. Вместе мы сажаем деревья, убираем мусор, смотрим фильмы, участвуем в спортивных мероприятиях, поем песни и развлекаемся всегда весело, с задором и энтузиазмом. Совместные активности позволяют укрепить добрососедские отношения, поближе познакомить жителей между собой, развивать культуру совместного времяпрепровождения. Мероприятия во дворах жилых комплексов стали визитной карточкой и доброй традицией AVA Group, их всегда с нетерпением ждут жители и активно поддерживают предложения.

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