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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:32

В Адыгее две незнакомки попросили у пенсионерки воды и ограбили ее на 100 тысяч рублей

Сыщики вышли на след подозреваемых
Валерия ГОДОВНИКОВА
Женщины обратились к старушке за помощью и отблагодарили кражей всех сбережений

Женщины обратились к старушке за помощью и отблагодарили кражей всех сбережений

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее две незнакомки ограбили пенсионерку. Женщины обратились к старушке за помощью и отблагодарили кражей 100 тысяч рублей.

- Две незнакомые женщины подошли к дому и, позвав хозяйку, попросили у нее стакан воды, якобы для того, чтобы принять лекарство. Потерпевшая согласилась помочь. Она впустила неизвестных к себе в дом и вскоре между ней и гостями завязался разговор, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Так, хозяйка, потеряв бдительность, в числе прочего сообщила посторонним, что у нее имеются денежные сбережения.

Как только гостьи узнали о деньгах, то принялись угрожать потерпевшей. Испугавшись за свою жизнь, женщина со злоумышленницами поехала в соседний поселок за деньгами.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сыщики вышли на след подозреваемых. Ими оказались 28-летняя местная жительница и 30-летняя женщина без регистрации.