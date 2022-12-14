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14 декабря 2022 6:48

Восьмилетний мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Краснодаре, пришел в себя

Ребенка перевели из реанимации в травматологическое отделение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/bvk_mkr_vostochka

Фото: t.me/bvk_mkr_vostochka

Утром 25 ноября 8-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Краснодаре. Это случилось возле дома на улице Черкасской, 62. Ребенок выжил, его экстренно доставили в больницу с переломом таза и открытой черепно-мозговой травмой.

14 декабря «Комсомолка» узнала, что ребенка перевели из реанимации в травматологическое отделение.

- Гордей разговаривает и крепко обнимает меня. Я езжу к нему каждый день, очень надеюсь, что он скоро поправится, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» мама мальчика.

Школьнику предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация. Но семья не унывает, они уверены, что справятся со всеми трудностями.