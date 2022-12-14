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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:59

Жители России мечтают встретить Новый год в Сочи

А дома собираются провести новогодние каникулы 43% россиян
Ангелина НАЗАРЧУК
Дома планируют провести новогодние каникулы 43 % россиян.

Дома планируют провести новогодние каникулы 43 % россиян.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители России мечтают встретить Новый год в Москве, Питере и Сочи. Однако многие россияне предпочитают остаться дома. Кстати, отметить Новый год в северной столице выбирают женщины. А вот отдохнуть на зимних каникулах в Сочи предпочитает больше мужская часть опрошенных.

- Дома планируют провести новогодние каникулы 43 % россиян. Среди них 48 % мужчин и 39 % женщин, - рассказали эксперты, которые проводили исследование.

А в Москву и Санкт-Петербург мечтают отправиться 16% респондентов. Зимний Сочи выбрали 10% опрошенных жителей страны.