Жители России мечтают встретить Новый год в Сочи

Дома планируют провести новогодние каникулы 43 % россиян. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители России мечтают встретить Новый год в Москве, Питере и Сочи. Однако многие россияне предпочитают остаться дома. Кстати, отметить Новый год в северной столице выбирают женщины. А вот отдохнуть на зимних каникулах в Сочи предпочитает больше мужская часть опрошенных.

- Дома планируют провести новогодние каникулы 43 % россиян. Среди них 48 % мужчин и 39 % женщин, - рассказали эксперты, которые проводили исследование.

А в Москву и Санкт-Петербург мечтают отправиться 16% респондентов. Зимний Сочи выбрали 10% опрошенных жителей страны.