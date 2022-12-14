Прямые авиарейсы планируют запустить из Читы в Сочи за счет субсидий

Первые рейсы планируют выполнить в конце мая 2023 года. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы планируют запустить из Читы в Россию в следующем году. Полеты будут выполняться в Сочи и Санкт-Петербург один раз в неделю. Первые рейсы планируют выполнить в конце мая 2023 года.

- Рейсы будут осуществляться на Airbus 330 - широкофюзеляжном пассажирском самолете, вмещающем до 378 пассажиров, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Чита.

Полеты начнет выполнять компания «Ай Флай» в рамках программы субсидирования ППРФ 215. Билеты будут доступны для льготных категорий туристов, которые зарегистрированы на территории ДФО.