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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:19

Прямые авиарейсы планируют запустить из Читы в Сочи за счет субсидий

Начало полетной программы запланировано на конец мая
Ангелина НАЗАРЧУК
Первые рейсы планируют выполнить в конце мая 2023 года.

Первые рейсы планируют выполнить в конце мая 2023 года.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы планируют запустить из Читы в Россию в следующем году. Полеты будут выполняться в Сочи и Санкт-Петербург один раз в неделю. Первые рейсы планируют выполнить в конце мая 2023 года.

- Рейсы будут осуществляться на Airbus 330 - широкофюзеляжном пассажирском самолете, вмещающем до 378 пассажиров, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Чита.

Полеты начнет выполнять компания «Ай Флай» в рамках программы субсидирования ППРФ 215. Билеты будут доступны для льготных категорий туристов, которые зарегистрированы на территории ДФО.