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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:01

Замглавы Успенского района уволили из-за фиктивного развода ее сына с подчиненной

Прокуратура Краснодарского края обнаружила, что пара по-прежнему живет вместе, а это противоречит закону
Евгения СОРОКА
Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Успенского района уволили по требованию прокуратруры. А все из-за фиктивного развода ее сына с невесткой, которая официально работала в администрации. Выяснилось это при проверке, которую проводило надзорное ведомство.

Как оказалось, заместитель главы являлась сверкровью своей подчиненной, которая работала в отделе по вопросам семьи и детства. Официально, правда, об этом никто не говорил - в администрации все знали, что пара развелась. Но не разбежалась.

- Несмотря на юридическое расторжение брака между начальником и сыном заместителя главы, указанные лица продолжают проживать совместно, - сказали в прокуратуре Краснодарского края. - Они ведут общее хозяйство и воспитывают несовершеннолетних детей.

При этом, как говорят в надзорном ведомстве, заместитель главы полностью контролировала рабочий процесс своей подчиненной.

- Она согласовывала кадровые вопросы, принимала непосредственное участие в премировании, содействовала в продвижении по службе, - сообщает пресс-служба прокуратуры региона. - Руководитель не приняла меры к уведомлению представителя нанимателя о возможности возникновения конфликта интересов.

В итоге прокуратура внесла главе района представление. Но увольнять заместителя в связи с утратой доверия никто не стал. Тогда представители надзорного ведомства обратилась в суд, который требования удовлетворил. Уже сейчас известно, что чиновница более не занимает пост заместителя главы.