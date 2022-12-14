Депутат из Адыгеи обманул государство на 643 тысячи рублей

Депутат предоставил в администрацию ложные документы для получения земельного участка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутат из Тахтамукайского района Адыгеи обманул государство на 643 тысячи рублей. Подозреваемый предоставил в администрацию ложные документы для получения земельного участка.

- Подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» земельный участок площадью 920 кв. м, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Чтобы завладеть участком по упрощенной процедуре, депутат приобрел кадастровый паспорт и технический план здания, содержащие ложные сведения о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства. Эти документы в сентябре 2016 года он предоставил в администрацию.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств.