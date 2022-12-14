Анна Волкова не вернулась домой 10 декабря Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре ищут без вести пропавшую 21-летнюю девушку. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Анна Волкова ушла из дома в субботу, 10 декабря. Но с тех пор девушка так и не вернулась. Родные и близкие сообщили о пропаже Анны в полицию и волонтерам.

Известно, что в тот день девушка была одета в синий свитер, синюю толстовку с капюшоном, синие джинсы и бежевые кроссовки. Анна ростом 181 сантиметр, имеет темно-русые волосы и голубые глаза.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить по номерам 8-903-452-87-79(Анастасия), 8-928-039-16-95(Татьяна) либо обратиться на горячую линию отряда - 8 (800) 700-54-52.