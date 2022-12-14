Корпоративные клиенты РНКБ установили рекорд по объему платежей в дистанционных каналах обслуживания

В ноябре 2022 года количество платежей юридических лиц в дистанционных каналах РНКБ превысило 1,5 млн штук. Это примерно на 10% больше, чем в ноябре прошлого года. Объем платежей за тот же период увеличился на 26% и в ноябре 2022 года достиг 175 млрд рублей.

По прогнозам банка, уходящий год окажется рекордным по количеству и объему платежей юридических лиц – ожидается не менее 18 млн платежей за год на общую сумму 2 триллиона рублей.

Отметим, что доля платежей, которые осуществляют представители бизнеса в дистанционных каналах РНКБ, составляет 100%. Клиенты, которые представляют крупный и средний бизнес, чаще всего используют ИБК iBank2. В 2022 году в системе появились новые функции, в числе которых чат для клиентов, автообработка платежей в продленный операционный день, выписка по эквайрингу и возможность подключения зарплатного договора.

Клиенты – представители малого бизнеса чаще всего используют ИБК РНКБ Онлайн, где также появился новый функционал – чат, отображение онлайн остатков на корпоративных картах, отображение информации о возможных органичениях по счету (ФНС, ФССП), автозаполнение реквизитов получателя по ИНН и пр.

Кроме того, банк отмечает рост популярности мобильного приложения для юридических лиц, которое максимально активно используют представители малого предпринимательства. Количество платежей в мобильном приложении увеличилось с 50 тысяч в ноябре 2021 года на 80% - до 90 тысяч в ноябре 2022 года. Количество активных пользователей мобильного приложения РНКБ для юридических лиц в этом году увеличилось на 35% и на сегодняшний день составляет около 18 тысяч клиентов.