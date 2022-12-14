Екатерина Щербакова Фото: admkrai.krasnodar.ru

Учителя года Кубани назначили советником министра образования края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Екатерина Щербакова преподает математику в гимназии №23 Краснодара. В 2022 году педагог победила на краевом этапе профессионального конкурса «Учитель года России - 2022» и стала лауреатом заключительного турнира.

Теперь на должности советника министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на общественных началах Екатерина Щербакова сможет выступать с образовательными инициативами.

- Важно слышать и учитывать мнение педагогической общественности, откликаться на потребности учителей, - отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. - Зачастую идеи, которые высказываются в рамках встреч и профессиональных конкурсов, очень актуальны, находят поддержку.