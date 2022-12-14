Выставка «Сильные духом» открылась в Краснодаре Фото: t.me/mkkubani

Выставка «Сильные духом» открылась в Краснодаре. Экспозиция начала работу 14 декабря в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Выставка посвящена 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На ней представлено восемь работ кубанских художников Виктора Губина, Александра Чечина, российских художников Алексея Прокопенко, Ильи Лукомского.

Уточняется, что экспозиция продолжит работу до 5 февраля. Посетить выставку можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по улице Красной, 13.

Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет предлагают посетить выставку по «Пушкинской карте». Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (861) 268-09-00.