Полиция задержала сбежавшего осужденного в метрополитене Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбежавшего осужденного из Адыгеи нашла система распознавания лиц в Москве. Полиция задержала его в метрополитене.

- Осужденному за совершение кражи было назначено наказание в виде 420 часов обязательных работ. Вскоре ввиду уклонения от назначаемых ему работ наказание было ужесточено – обязательные работы были заменены принудительными, с проживанием в исправительном центре, - сообщили в пресс-службе УФСИН Адыгеи. - Майкопчанин в установленные сроки не прибыл в УФСИН для получения предписания о направлении в исправительный центр, скрывшись.

После задержания в столице 24 ноября его направили в СИЗО на 14 суток. По решению суда неотбытую часть наказания в виде принудительных работ заменили реальным сроком.

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