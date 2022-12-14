Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье14 декабря 2022 8:48

На Кубани за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19

Среди новых пациентов насчитывается 8 детей
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 3 пациента Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 3 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирусом в том числе заразились 8 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 17 положительных результатов, в Мостовском районе - 7, в Сочи - 6. По 4 пациента прибавилось в Горячем Ключе и Новороссийске, Абинском, Лабинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по 3 – в Ейском, Северском, Славянском и Геленджике.

По два жителя заболели в Анапе, по одному - в Брюховецком, Динском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Новокубанском, Тихорецком, Туапсинском и Щербиновском районах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 3 человека. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 80 пациентов.