Улица Красная в Краснодаре вошла в пятерку самых дорогих торговых улиц России Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Улица Красная в Краснодаре вошла в пятерку самых дорогих торговых улиц России. Результаты исследования консалтинговой компании SRG и рейтинг городов приводит «РБК Недвижимость».

Так, арендная ставка на улице Красной краевого центра составляет 24 тысячи рублей за квадратный метр в год. Краснодар разделил пятое место с Омском, в котором такой же показатель установлен для проспекта Мира.

Первое место рейтинга занимает проспект Ямашева в Казани со ставкой в 35 тысяч рублей. На втором месте находится улица Урицкого в Иркутске - 32 тысячи рублей, на третьем - проспект Революции в Воронеже с 29 тысячами рублей.

Четвертую строчку занимают Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе – по 25 тысяч рублей за квадратный метр в год. Уточняется, что рейтинг составлен без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

Как уточняют эксперты, во втором полугодии арендные ставки в этих городах выросли. Так, в августе один квадратный метр оценивался в 32 тысячи рублей.

Повышение стоимости объясняют высвобождением предложения в верхнем ценовом диапазоне из-за ухода международных брендов. Одной из причин выхода топовых помещений ретейла на рынок также называют спад в ресторанной отрасли.