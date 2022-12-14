Ассортимент краевых вин расширят в ресторанах Сочи

Превалирование импортных вин в ассортименте винных карт заведений связано с предпочтениями потребителей. Фото: администрация Сочи

В ресторанах Сочи планируют расширить ассортимент краевых вин в меню. Это является одной из приоритетных задач для города.

- Превалирование импортных вин в ассортименте винных карт заведений связано с предпочтениями потребителей, - рассказывают владельцы ресторанов.

Однако администрация Краснодарского края готова помочь наладить сотрудничество между местным виноделами и рестораторами Сочи. Это обеспечит стабильные поставки качественного алкоголя.

- Рост спроса позволяет развивать производство. Благодаря этому появляются дополнительные рабочие места, - сообщила замруководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Ольга Ольшанская.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, также увеличивается бюджет региона.