Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 9:35

Ассортимент краевых вин расширят в ресторанах Сочи

Это является одной из приоритетных задач для города
Ангелина НАЗАРЧУК
Превалирование импортных вин в ассортименте винных карт заведений связано с предпочтениями потребителей. Фото: администрация Сочи

Превалирование импортных вин в ассортименте винных карт заведений связано с предпочтениями потребителей. Фото: администрация Сочи

В ресторанах Сочи планируют расширить ассортимент краевых вин в меню. Это является одной из приоритетных задач для города.

- Превалирование импортных вин в ассортименте винных карт заведений связано с предпочтениями потребителей, - рассказывают владельцы ресторанов.

Однако администрация Краснодарского края готова помочь наладить сотрудничество между местным виноделами и рестораторами Сочи. Это обеспечит стабильные поставки качественного алкоголя.

- Рост спроса позволяет развивать производство. Благодаря этому появляются дополнительные рабочие места, - сообщила замруководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Ольга Ольшанская.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, также увеличивается бюджет региона.