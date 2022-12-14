На благоустройство общественных территорий на Кубани направят 1,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2023 году планируется благоустроить 140 общественных территорий. Об этом сообщил заместитель главы Кубани Андрей Прошунин.

Вице-губернатор отметил, что на благоустройство общественных территорий из федерального и регионального бюджетов в следующем году планируется направить порядка 1,6 млрд рублей. Работы будут вестись по национальному проекту «Жилье и городская среда».

– В следующем году за счет федеральной субсидии мы приведем в порядок 46 зон отдыха в 31 муниципальном образовании Краснодарского края. Еще 94 территории благоустроим за счет привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников. Всего в крае планируем обновить 140 объектов. Традиционно к строительно-монтажным работам приступим весной, – сказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

В частности, в Краснодаре в порядок планируется привести сквер «Николаевский», работы по благоустройству также проведут в парке «Центральном» станицы Спокойной Отрадненского района.

Кроме того, преобразятся набережная в Абинске, сквер в поселке Широчанка Ейского района, парк в хуторе Коржи Ленинградского района и общественное пространство в станице Григорьевской Северского района.

Из 221 объекта, которые запланировали благоустроить в этом году, в порядок привели 219.