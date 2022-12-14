Видео снегопада в горах Сочи восхитило народ

Туристы снимают метель на видео и активно выкладывают в соцсети.

В горах уже снега по колено: высота сугробов почти метр. На высоте выше 2200 метров к сегодняшнему утру намело уже 91 сантиметр снега. Прирост снежного покрова за сутки составил 30 сантиметров. А снегопад не планирует останавливаться. Туристы снимают метель на видео и активно выкладывают в соцсети.

- Какая красота! Настоящая зима, - радуются туристы.

К слову, температура воздуха в горах Сочи составляет -2 градуса. Метеорологи прогнозируют ливневый снег и туман. А видимость составляет 100 метров.

Напомним, что горнолыжный сезон открывается 23 декабря. Однако открытие может состояться и раньше. Администрация смотрит на погодные условия.