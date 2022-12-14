Омоложение яичников: новая услуга в клинике ЭКО Эмбрио-Сочи

В клинике лечения бесплодия Эмбрио в городе Сочи стала доступна новая уникальная методика — омоложение яичников, или Введение в яичники аутологичной обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP-технология).

«Существуют ситуации, когда у женщины фертильного возраста в программе ЭКО невозможно получить яйцеклетку из-за отсутствия или маленького количества антральных фолликулов. Но у них могут быть «спящие» фолликулы, которые можно активировать, «разбудить» с помощью PRP технологии», — рассказывает репродуктолог клиники Эмбрио-Сочи Кристина Владимировна Урюпина.

Как проводится PRP терапия?

В основе данного метода лежит использование обогащенную тромбоцитами аутоплазмы. Ее получают методом центрифугирования из венозной крови пациентки (поэтому риск аллергических реакций при использовании данной технологии минимален). Затем полученную плазму вводят в яичник.

Введение аутоплазмы способствует улучшению работы яичников и позволяет увеличить количество и качество яйцеклеток, получаемых при ЭКО, а значит повысить шансы пациенток на скорейшее наступление беременности.

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