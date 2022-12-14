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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:08

Более 300 объектов Сочи подключили к газу в 2022 году

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты проложили около 20 километров сетей. Фото: администрация Сочи

Специалисты проложили около 20 километров сетей. Фото: администрация Сочи

В России решили сделать программу социальной догазификации бессрочной. Данное поручение дал Президент России. В Сочи подключили к газу более 300 объектов. Это половина домов по программе догазификации. Специалисты проложили около 20 километров сетей.

- Программа догазификации будет расширена для строительства новых сетей к социальным объектам. Это новые возможности для города, проекты газификации Сочи обсудили на расширенном совещании в мэрии, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, строительство новых сетей планируют завершить в селе Раздольное до конца 2022 года. А проектирование сетей в селах Измайловка и Семеновка закончат к концу лета 2023 года.