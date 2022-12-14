Экспертиза подтвердила наличие вещества в препарате Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

В Армавире на женщину завели уголовное дело за покупку средства для похудения с запрещенным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Так, 43-летняя жительница Армавира заказала из Казахстана препарат для похудения. Но в составе средства обнаружили сильнодействующее вещества. Экспертиза показала, что в 384 капсулах содержалось более 102 граммов сибутрамина.

При этом сама покупательница знала состав препарата и наличие в нем запрещенного к свободному обороту в России вещества. Женщину задержали во время получения продукции на почте.

- Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Жительница Армавира находится под подпиской о невыезде, ведутся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.