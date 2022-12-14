Кадастровая палата Кубани приняла в архив более 128 тысяч забытых документов за третий квартал 2022 года. Всего на хранении находится свыше 380 тысяч сведений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документы, готовые к выдаче, находятся в офисе 45 дней. После того, как заявитель не забрал бумаги в установленный срок, их передают в филиал региональной Кадастровой палаты.

- Документы можно получить в любое удобное время во всех территориальных отделах Кадастровой палаты, - отметил замдиректора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Сергей Пискашов.

С июля по сентябрь в регионе выдали почти 20 тысяч документов. Получить их можно, заполнив заявление о возврате и предъявлении документа, удостоверяющего личность. При получении бумаг представителем заявителя нужно предоставить нотариально удостоверенную доверенность с соответствующими полномочиями.

Подать заявление можно в офисах Кадастровой палаты по месту хранения документов, независимо от места хранения сведений, в том числе по экстерриториальному принципу – в таком случае заявитель получит уведомление о доставке документов. Вернуть бумаги также можно в МФЦ, но с получением в офисе Кадастровой палаты.

Специалисты Кадастровой палаты также напоминают о курьерской доставке документов. Бумаги выдают бесплатно, но при заказе документов курьером заявитель должен оплатить доставку.

Бесплатная доставка рассчитана для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп при условии, что они являются правообладателями недвижимости.