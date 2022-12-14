Новый спортивный центр широкого профиля построят в горах Сочи

В новом центре смогут бесплатно заниматься дети. Фото: администрация Сочи

В горах Сочи построят новый спортивный центр широкого профиля. Земельный участок уже определен. Новый центр построят в поселке Красная Поляна на улице Ачишховской, рядом с новым корпусом школы №65.

Площадь спортивного центра составит более 20 тысяч квадратных метров. А в январе 2023 года администрация определит инвестора. Он же будет выполнять проектирование объекта, все ремонтные работы. В новом центре смогут бесплатно заниматься дети.

– Мы продолжаем формировать земельный банк и наращивать социальное строительство. Все свободные участки рассматриваем только под эти цели. Важно расширять инфраструктуру для занятий спортом во всех районах, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.