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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:28

В Адыгее депутата подозревают в незаконном присвоении участка земли

Ущерб государству составил 643 тысячи рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее депутат хотел завладеть участком земли при помощи мошенничества

В Адыгее депутат хотел завладеть участком земли при помощи мошенничества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района. Мужчину подозревают в мошенническом присвоении земельного участка.

- Подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» земельный участок площадью 920 кв. м, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Позже он купил кадастровый паспорт и технический паспорт несуществующего в реальности на участке здания. Таким образом депутат хотел стать собственником земель по упрощенной схеме.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ущерб администрации Энема причинен на сумму более чем в 643 тысячи рублей. По уголовному делу проводят следственные действия.