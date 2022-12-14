В Адыгее депутата подозревают в незаконном присвоении участка земли

В Адыгее депутат хотел завладеть участком земли при помощи мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов Тахтамукайского района. Мужчину подозревают в мошенническом присвоении земельного участка.

- Подозреваемый в 2015 году арендовал у администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» земельный участок площадью 920 кв. м, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Позже он купил кадастровый паспорт и технический паспорт несуществующего в реальности на участке здания. Таким образом депутат хотел стать собственником земель по упрощенной схеме.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ущерб администрации Энема причинен на сумму более чем в 643 тысячи рублей. По уголовному делу проводят следственные действия.