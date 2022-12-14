В очереди на Керченскую паромную стоят 315 машин Фото: t.me/opershtab23

Более 300 машин стоят в очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, отправки в Крым ожидают 315 автомобилей. Пассажиров и машины на полуостров перевозят четыре парома - «Лаврентий», «Мария», «Керченский-2» и «Ейск». За сутки они переправили свыше 200 машин.

Ожидающие очереди автомобили находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района.

- Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, проезд к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.