Электрички не будут останавливаться на пунктах: «Уч-Дере», «Мамедова Щель» и «Спутник». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи отменили ряд остановок пригородных поездов. «Ласточки» перестанут останавливаться с 13 декабря по техническим причинам. Теперь электрички не будут останавливаться на пунктах: Уч-Дере, Мамедова Щель и Спутник.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», изменения коснутся следующих маршрутов:

Имеретинский курорт — Туапсе,

Имеретинский курорт — Туапсе — Краснодар,

Туапсе — Имеретинский курорт,

Краснодар — Туапсе — Имеретинский курорт.

До какого числа электрички не будут останавливаться на данных пунктах - неизвестно.

- Просим пассажиров заранее планировать поездку с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - написали в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».