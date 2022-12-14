Новый компьютерный томограф установили в Кавказской ЦРБ

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В центральной районной больнице Кавказского района появился новый компьютерный томограф. Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, оборудование приобрели по национальному проекту «Здравоохранение».

В ведомстве отметили, что томограф купили по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Оно будет использоваться для диагностирования заболеваний костной ткани, внутренних органов и сосудов.

– Новый КТ будет использоваться при диагностике новообразований и патологий сосудов. Обследование также назначают при подозрении на нарушения мозгового кровообращения, например, при диагностике геморрагических инсультов. Для больницы отдаленного от краевого центра района это особенно важно, - отметили в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что по краевой программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в этом году новые компьютерные томографы будут установлены в 12 районных больницах. Их поставка будет завершена до конца декабря.

В частности, оборудование появится в ЦРБ Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов, а также в поликлиниках Анапы, Сочи и Армавира.