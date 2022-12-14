Дорожники снимают старый слой дороги и устраняют просадки. Фото: администрация Сочи

На двух улицах Сочи продолжают ремонт дорог из плана 2023 года. Работы идут на улицах Возрождения в Хостинском районе и Часовой в Лазаревском районе.

Дорожники снимают старый слой дороги и устраняют просадки. После завершения всех необходимых работ специалисты нанесут разметку и установят соответствующие знаки.

- В связи с завершением основных дорожных работ на 20 объектах 2023 года подрядная организация продолжила ремонт объектов следующего года, – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Кстати, улицы ремонтируют по желанию жителей курорта. Сочинцы выбирали участки, где нужно заменить дорожное покрытие.