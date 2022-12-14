На Кубани взрывотехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны

Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 27 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. За две недели снаряды нашли в Краснодаре, Ейске, Геленджике и Кореновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Один из боеприпасов обнаружили на ферме в хуторе Бураковском Кореновского района. Специалисты обследовали территорию и нашли в земле девять минометных мин калибра 82 мм.

Еще две мины обнаружил житель Краснодара. Мужчина наткнулся на снаряды в лесополосе вблизи улицы имени Профессора Малигонова.

105-мм артиллерийский снаряд удалось найти на берегу Таганрогского залива в Ейске. А в Геленджике рабочие при строительстве дороги обнаружили 50-мм немецкую минометную мину со следами коррозии.

- Все опасные предметы уничтожены с соблюдением требований безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.