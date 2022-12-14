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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:41

В Адыгее открылась выставка «История войны»

В музее будут представлены 120 работ автора
Валерия ГОДОВНИКОВА
В музее Адыгеи открылась выставка художника Хамида Савкуева. Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В музее Адыгеи открылась выставка художника Хамида Савкуева. Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В музее Адыгеи открылась выставка художника Хамида Савкуева «История войны». Он создал памятник Шахан-Гирею Хакурате, установленный на Привокзальной площади в Майкопе.

- Хамид Савкуев, словно философ, проецирует исторические события далекого прошлого на свой народ, смотрит на давние события через судьбу предков. В своих произведениях автор поднимает непростые и вечные темы, - отметили в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на выставке будут представлены 120 произведений художника. Все они посвящены трагическим последствия войн в истории человечества. Посмотреть работы можно до 31 января 2023 года.