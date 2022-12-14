На горнолыжном курорте Сочи высадили саженцы ольхи для борьбы с эрозией

Новые саженцы заняли площадь в три гектара. Фото: администрация курорта

На сочинском горнолыжном курорте высадили саженцы ольхи для борьбы с эрозией. В лесу появилось более 17 тысяч саженцев. Посадки начались еще осенью. Новые саженцы заняли площадь в три гектара. Их высаживали для борьбы с эрозией почвы.

- Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин – большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю, -рассказал руководитель экологической службы горнолыжного курорта Сочи Денис Рыльцев.

К слову, была выбрана ольха черная, потому что она растет в тяжелых суглинистых почвах. Приживаемость растения составляет почти 90%.