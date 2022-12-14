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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:53

Авиакомпании запускают авиарейсы из Сочи в Екатеринбург, Казань и Москву на новогодние праздники

Один комплект горнолыжного оборудования перевозится бесплатно
Ангелина НАЗАРЧУК
Билеты уже доступны к продаже.

Билеты уже доступны к продаже.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпании запускают авиарейсы из Сочи в Екатеринбург, Казань и Москву на новогодние праздники. Полеты будет осуществлять компания AZUR air.

Из Москвы самолет будет летать 1, 6 и 7 января. Из Екатеринбурга и Казани полеты запланированы на 30 декабря и 2 января. Билеты уже доступны к продаже.

- Один комплект горнолыжного оборудования перевозится бесплатно, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

К слову, пассажиры могут выбрать любой тариф. Каждый из них предусматривает бесплатную норму провоза одного места багажа: 10, 20 и 25 килограммов.