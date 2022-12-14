Набережную реки Псезуапсе в Сочи благоустроят за 270 млн рублей

Рабочие укрепят и озеленят берег реки. Фото: администрация Сочи

В Сочи начали благоустраивать набережную реки Псезуапсе. Здесь обновят территорию площадью свыше двух гектаров. На благоустройство набережной выделят 270 миллионов рублей из бюджета города.

- По просьбам наших горожан организуем велодорожки, детскую и спортивную площадки. Обновленная набережная станет местом прогулок и отдыха для тысяч наших лазарев цев и гостей курорта, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Рабочие укрепят и озеленят берег реки. Все работы планируют завершить осенью 2023 года. А на улице Малышева откроют большую тематическую детскую площадку до конца 2022 года.